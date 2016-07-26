叱咤2021｜睇好Edan奪新人獎 張敬軒喜見MIRROR令樂壇興旺：講起都眼濕濕

「2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」今日在昂坪舉行記者會，今屆男歌手金獎大熱之一的張敬軒受訪時表示，「對歌曲獎較有信心，因為《俏郎君》的成績不錯。」至於個人獎方面，他認為今年樂壇百花齊放，留待樂迷投票作最後決定。他又表示，喜見MIRROR、ERROR或新的音樂團體冒起，「他們令很多人再次注視今日的樂壇，我覺得這是最感動，講起都眼濕濕。」他直言韓國男團曾經成為香港主流，現在終見樂迷再度關注本地樂壇，出道20年的軒仔表示，「這給我們很好的警示，香港人需要這些音樂，需要自己的組合和好的音樂人，點解早幾年沒有出現這境況？」

睇好Edan 讚MC唱功紮實

軒仔又認為現時的樂壇氣氛健康，沒有昔日的小圈子情況，「之前睇到有新聞話overhit，我覺得唔好單看別人得到甚麼，都要睇失去了甚麼，作為在這行打滾20年的人，我每位能在樂壇發光發熱的人，都犧牲咗好多。」問到今年新人獎的心水選擇，他指：「我覺得Edan的《E先生連環不幸事件》走勢很凌厲，我在IG曾講過，這是Song Of the Year, ，近來較多聽MC張天賦的歌，他的唱功很紮實。幸好我唔係今年出道，因為新人要識演戲、綜藝、跳舞。」

歌迷實名制購票 盡力杜絕炒飛

軒仔的紅館演唱會將於明天公開售票，對於斥資7位數為歌迷會自設網上訂票平台，他回應說，「因為諗咗好多年，想表演俾歌迷睇，有歌迷仍有工作或讀書，買唔到自己想買嗰場，就買黃牛飛，我想盡量在自己的能力範圍內杜絕做到，實名制購票在香港不容易，唯有先在歌迷會實行。」他表示今日也發現有人以會員之名炒賣，惟有在取票時核對身份證和歌迷會號碼。被問到想跟哪些音樂人合作，他表示，「「全部都想，想退休之前跟不同的音樂人合作，但不想為gimmick，而是從音樂本身和化學作用去看，就如今年跟家謙合作，很喜歡淡然和舒服感覺。」他又澄清不是退休，只是兩年疫情令他有感而發。

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