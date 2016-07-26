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叱咤2021｜C AllStar恨攞組合金獎上台唱歌 馮允謙獲MIRROR睇好
2 小時前
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叱咤樂壇頒獎禮馮允謙鄭欣宜CAllStarMIRROR北極紅的遺言
叱咤2021｜C AllStar恨攞組合金獎上台唱歌 馮允謙獲MIRROR睇好
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C AllStar將於11月尾推出全新專輯，並於今日推出新歌。

商台的「叱咤樂壇頒獎禮」昨日(8日)於昂坪市集舉行記者會，C AllStar表示，原來已有兩屆沒有舉行記者會，今年四子集合出席，大表興奮，釗峰補充說，過去4年都是以單飛身份出席，今年集合，推出了多首自己都覺驕傲的作品，完成了《集合吧》演唱會，專輯仍將於11月底面世，新歌《北極紅的遺言》亦將推出，回想都是好開心的一年。C AllStar將與MIRROR、Dear Jane等角逐組合獎， On 仔坦言，難得再次齊人參加頒獎禮，百感交集，故特別希望能在頒獎台上獻唱，要奪得金獎才可唱歌，所以很想攞金獎。

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Jay獲MIRROR睇好奪男歌手金獎，眾人聞言即起哄。(莊振邦攝)

欣宜衝擊女金

欣宜今年狀態大勇，推出四首歌，已有《@princejoyce》和《先哭為敬》兩首四台冠軍歌，成為女歌手金獎大熱，問到信心如何？她不假思索地說；「每年都好有信心，因為抱這種態度才可做出好的作品，公司很鍚我，幫我出了4首不同風格的歌，每首歌都Proud of，因為有大家支持和喜愛。」

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欣宜今年狀態大勇。

馮允謙獲MIRROR推舉為金獎人選

去年獲男歌手銀獎的馮允謙(Jay)獲MIRROR推舉是金獎人選，眾人聞言後起哄，他甚表驚訝，笑言，「通常講咗就唔係，完全冇諗過，最緊做好音樂，別人喜歡，獎項其次，當然也想有奬，可報答公司。」至於男歌手獎，他的心水選擇是張敬軒、Jer(柳應廷)、林家謙和姜濤。至於ANSONBEAN首次與眾前輩出席記者會，大表興奮，自言很喜歡今年推出的歌曲，對獎項寄望不高。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/叱咤2021｜c-allstar恨攞組合金獎上台唱歌-馮允謙獲mirror睇好-292235
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