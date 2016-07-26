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叱咤2021｜ERROR預告出新歌 保錡︰應該拎到勁歌金曲
1 小時前
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叱咤2021｜ERROR預告出新歌 保錡︰應該拎到勁歌金曲
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ERROR三子不停扮阿Dee個人在台上唱《相依為命》。

ERROR的肥仔(梁業)與193(郭嘉駿)今年有份角逐叱咤生力軍獎項，被問到如果可以戴假髮衝擊女新人獎，阿Dee說︰「假設性問題唔回答。」193就表示比較少留意女仔，又指自己是偶像不談這些。

提到有歌迷通宵冒住冷風等候，阿Dee說︰「呢條問題唔係咁方便答，因為我唔係好多fans。」在旁的成員笑過不停，193笑言︰「呢條應該要交俾MIRROR答！」但他們希望要注意身體健康和安全︰「真係好多謝佢哋！佢哋要陪我哋一世，要一齊鬥長命，今次見唔到就下次。」

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阿Dee勁無奈。

ERROR透露快將有團歌推出，肥仔表示準備了一首大家都喜歡的歌曲，阿Dee稱這首歌的創作模式是近幾十年未曾見過。保錡聞言說︰「我覺得呢首歌係可以拎到勁歌金曲嘅勁歌金獎。」193希望可以趕及在年尾推出。

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ERROR自嘲fans不多。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/叱咤2021｜error預告出新歌-保錡︰應該拎到勁歌金曲-292099
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