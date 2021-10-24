叱咤2021｜MC張天賦指Edan是新人獎勁敵 林家謙對作曲獎有信心

商台的《叱咤樂壇頒獎禮》將於明年元日舉行，昨日於昂坪市集舉行記者會，去年獲作曲人獎和男歌手銅獎的林家謙表示，有信心再獲作曲人獎，因為相比去年忙於推出首張專輯《Major in Minor》和宣傳，今年較專注作曲、編曲、監製等幕後工作，也有為其他歌手寫歌，至於衝擊男歌手金獎，他則較睇好姜濤。去年，他橫掃多個頒獎禮並曾因太受關注而萌生退居幕後之念，他表示，今年已調節心情，「去年得獎之後會諗別人會點睇？所以會感到很憂慮，所以今年叮囑自己不要想太多或想得太遠，如果要表演或唱歌，希望自己上台可以開心地享受這份喜悅。」他表示計劃於年底推出全新專輯。」

MC與Edan相似

今年出道的新人眾多，其中出身自《全民造星》Edan(呂爵安)、MC張天賦和曾比特被視為男新人的熱門。MC自言，今年推出的歌曲反應不錯，對新人獎有信心，不過他亦直言，「最大對手是Edan，因他有很多粉絲，我都鍾意佢，因為我跟他都很相似，我們參賽時亦曾被花姐指很似，大家也沒偶包，很萬變。」問到自覺有何較優勝之處，現busking出身的MC認為是唱歌經驗較豐富。