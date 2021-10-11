史泰龍《轟天猛將4》加入美瑾霍士

荷李活動作巨星史泰龍(Sylvester Stallone)著名系列《轟天猛將》(The Expendables)，由2010年至今已拍到第3集，史泰龍今日更新IG公開《轟天猛將4》正拍攝中相片，更與片中另一動作巨星Jason Statham對劇本，自己就坐住型爆電單車食雪茄。最新消息指，第4集將加入3位新成員，包括性感女神美瑾霍士(Megan Fox)、Tony Jaa及50 Cent。但未知《未來戰士》(Terminator)的阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)會否歸隊。

僱傭兵血腥狂轟

《轟天猛將》講述以史泰龍為首的精英僱傭兵團收錢接任務，期間往往被政府「捉痛腳」被迫免費「做嘢」。電影場面火爆兼血腥，用槍射爆頭用刀割甩喉，絕對是專為男人而設的電影，今次加入美瑾霍士，肯定更吸引男觀眾入場。《轟》片集合一眾動作影星，李連杰也曾經參與演出。

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