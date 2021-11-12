合唱《下一位前度》林家謙嫌棄Tyson Yoshi：仲咩坐埋嚟

林家謙、方皓玟、Tyson Yoshi和陳凱詠(Jace)昨晚(12日)於海運大廈觀景台舉行《Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會》，各人大玩crossover給樂迷驚喜，其人家謙與Tyson兩位男生合唱輕快版的《下一位前度》，家謙半投訴笑說：「你年咩坐埋嚟？我冇諗住同你坐！」Tyson大表無奈：「聽到啦，我被嫌棄呀！」家謙解釋起初採排是兩人對望，他一廂情願是自己獨坐，Tyson大爆：「佢諗住自己坐扮型，我忍唔住，係唔畀佢咁型！」至於首次跟方皓玟和Jace合唱《something》，Tyson笑言想說sweet咗，被家謙叮囑要小心說話，他即澄清說：「另一種sweet！」

家謙為新專輯趕工

兩人自言喜歡在戶外創作，面對優美的維港夜景唱歌，特別有feel。非常享受並表，但Tyson直言不太習慣坐定定，唱第二首歌《Right Here》時，就叫大家企起身，令全場氣氛高漲。家謙表示現正為最新專輯趕工，希望在12月內推出，由於首張專輯瞬間搶購一空，故今次仍在認真考慮印量，望滿足樂迷需求，至於何時開個唱，他則表示要儲夠歌。

合唱《下一位前度》林家謙嫌棄Tyson Yoshi：仲咩坐埋嚟