同老友記jam歌勁好火花 黃劍文認大開眼界

黃劍文（Kimman）早前到賽馬會創意藝術中心跟一班長者分享音樂樂趣。不過，這班長者原來都是音樂高手，期間雙方互相展示各自的音樂作品，「一老一嫩」的互動，令Kimman不禁大呼：「Amazing！」

Kimman除了用結他自彈自唱了《分分鐘需要你》及《月亮代表我的心》外，分享自己的創作經歷，Kimman更即場與一眾長者jam歌，Kimman手拿結他，長者們分別拿起非洲鼓、沙筒、搖鈴等樂器，並唱出《唯獨你是不可取替》及《我的驕傲》兩首歌曲，氣氛熱鬧。除了自彈自唱，與長者jam歌，Kimman更表示十分欣賞石硤尾街坊創作的《是你還是我》，還一同探討兩代人之間的矛盾。

Kimman興奮表示氣氛很好，亦令他大開眼界，「因為冇諗過原來一班『老友記』都會自己去作曲、填詞，頭先聽佢哋嘅歌有啲都會感動到自己，成個氣氛真係好開心。」他又認為音樂是有一種可以安慰、醫治的力量，「音樂喺我最失落嘅時候，即係我媽媽過身後嗰段時間幫助我好多，開心唔開心都會聽歌，亦都會寫歌，我覺得我同音樂好似已經分唔開。Busking嗰兩、三年，係我最開心嘅時間，因為原來用自己鍾意嘅音樂、用自己鍾意嘅歌曲感動到人，對我係一件好大鼓勵嘅事。」