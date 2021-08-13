同17歲落選港姐遊船河 星爺：與翻版沈月不熟絡

現年59歲的周星馳(星爺)，昨日被傳媒報道與今屆落選港姐、年僅17歲的張曉祺(Ukei)出海遊船河兼玩wakesurf。星爺透過助手回覆傳媒查詢，稱與Ukei並不相熟，更指曾婉拒對方出海滑水的邀約。

現年17歲的Ukei，今年曾參加港姐面試，是一眾佳麗中年齡最小，當時更被傳媒封為「翻版沈月」，可惜最終未能入選。昨日有報道稱，與星爺年齡相差42載的Ukei，6月時一次「富豪船P」認識星爺，她主動抄星爺牌，兩人多以微信通話聯絡，但星爺從來不會與Ukei拍「見樣」合照，怕二人的朋友關係曝光。

一王三后碧波中顯身手

報道指，早前星爺、Ukei及另外兩名女友人於碼頭會合，一起乘橡皮艇駛出海，登上豪華遊艇。碧波中星爺率先玩wakesurf大顯身手，又揸機為Ukei拍滑水短片，並在唱K時點了《上海灘》等八十年代流行曲來唱。傳媒就「一王三后」出海一事向星爺查詢，他透過助手Chris回覆，當日星爺與一班朋友出海，私下與Ukei並不熟絡，而且星爺亦曾婉拒Ukei邀約出海滑水。