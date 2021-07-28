同JNYBeatz爭女 193挑機︰驚老婆會嬲呀？

樂隊Dusty Bottle解散後，鍵琴手及創作大腦JNYBeatz以Producer Artist姿態繼續音樂路途，聯乘193郭嘉駿@ERROR推出首支派台歌《你是我的Bae》，由主力幕後工作搖身一躍到幕前，唱、作、編、監樣樣皆精，今次「踩過界」其中一個目的是希望將不同面貌的廣東歌帶上主流樂壇。

《你是我的Bae》能夠featuring 193，當然要與對方一起拍MV，更邀請到有「港版赤木晴子」之稱的Mandy譚旻萱擔任女主角，帶大家投入歌曲中的曖昧與甜蜜之中。193笑言：「呢首歌target到MK妹嘅，不過係大啲嘅MK妹，哈哈！《睡到三點》係細啲嘅MK妹，《你是我的Bae》是廿幾歲嘅MK妹，MK妹一定聽情歌，而且呢首歌詞係有啲意思過《睡到三點》，一定爆呀！」

《你是我的Bae》MV的故事講述JNYBeatz與193招數盡出為奪得Mandy芳心，當然少不了霓虹燈下耍帥與跑車場面，襯托歌曲R&B、Hip Hop的氛圍。JNYBeatz、193與Mandy都是後生仔女，一同拍MV很快熟絡。不過JNY則表示有點緊張：「係需要啲時間warm up，始終係自己第一個MV所以有啲緊張……」

在旁的193打趣問：「定係驚同女性有身體接觸老婆會嬲呀？」JNY說：「兩樣都有啲啦。」193繼續發揮搞笑本色說：「JNY有家室㗎，啲用字小心啲呀你，哈哈！」他亦笑言會自己加戲，因為在車上引發很多遐想。整個MV拍攝過程在一片歡樂的氣氛中度過，即使通宵拍攝到朝早8點亦不見他們有倦意。