名校家長要求取消演唱會 Ian理解父母心情：盼能成為榜樣
57 分前
名校家長要求取消演唱會 Ian理解父母心情：盼能成為榜樣
MIRROR成員陳卓賢(Ian)今日(29日)出席中環的汽車活動，大批粉絲(Hellosss)到場支持偶像。原來Ian自青少年時期開始已是車迷，平時愛揸車四處遊車河來減壓，也期待能擁有一系列的愛車。
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自稱「名校家長」去信特首 要求取消MIRROR六子個唱
讚姜濤舞步有特色
前晚MIRROR隊友姜濤和柳應廷舉行拉闊音樂會，姜濤更選唱了Ian的《DWBF》，MIRROR的眾隊友都有出席支持，Ian當晚雖沒出席，但事後有看姜濤的表演片段，大讚姜濤的舞步有特色。他接受傳媒訪問時表示很想親身到場，惜另有工作無法出席。
明白父母憂慮
MIRROR六子將於12月舉行「半塊鏡演唱會」，主辦方昨日宣布加開一場，但早前有名校家長要求取消演唱會，Ian表示為人父母都會緊張子女成績，理解家的擔憂，作為排球運動員，爸媽也常督促他減少打波時間，「為人父母當然想子女專心學業，可能家長擔心子女浪費時間追星，希望我們能做到榜樣，可啟發他們去追夢。」最後，他又呼籲粉絲別買黃牛飛。
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