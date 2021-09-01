向佐出陰招最終落敗 網民鬧爆無品

提到拳賽，大家第一時間可能會想到身家豐厚的鍾培生與林作的百萬擂台戰，原來近年在大陸發展的向佐，亦先後接受兩名網紅邀請上擂台比試，而最近一場則與大陸男歌手肖順堯對打，但向佐卻不停出陰招，引來一大班網民圍插，批評他無品。

向佐比賽頻出陰招

向佐與肖順堯參加大陸格鬥比賽綜藝節目《拳力以赴的我們》，前者習武多年，後者只花了個多月時間練習，賽前不少人都以為向佐會輕鬆勝出。在訓練期間，向佐對要戴頭盔的安排大感不滿︰「為甚麼戴頭盔？你有看過搏擊類的戴護具戴頭盔的嗎？麻煩播一下泰臣的比賽，現在限制了我大概八成的功力。」

及後到正式比賽，二人對打三個回合。向佐在首回合不停進攻，肖順堯處於捱打狀態。其後肖順堯整理戰術，多次反擊向佐，並成功多次擊中對方。在第二及第三回合，向佐多次出陰招，遭評判警告，最後由肖順堯以23:22打敗向佐獲勝。

網民批向佐輸唔起

賽後，網民對向佐的表現大感失望，批評他犯規無品，更直言見到向佐被打大感心涼。他們寫道︰「看得我好生氣，想摔手機，這該死的向佐這麼會吹牛逼，放狠話，顯得自己很厲害，結果被肖順堯暴打，還耍賴，一直抱肖順堯的頭。裁判叫暫停還最後給別人一拳。真的是敗好感，向佐真的是小人，輸不起。」、「看不慣他猖狂的勁」、「又裝又不能打，還耍賴，人品都給丟了」、「故意用手壓別人頭 玩不起」、「本來以為向左是真有實力，現在知道是真的是就得把口犀利，被個路人甲打成豬頭餅，叫停了還要多偷人家兩拳。」

9月臨陣退賽

向佐於今年5月見網紅「藥水哥」在網上揚言可以「一拳把他幹碎」，於是決定與藥水哥對打，但當時不少人認為二人的拳賽得啖笑，到正式對賽，儘管向佐多次猛烈攻擊對方，但藥水哥能在第三回合成功打中向佐，令其倒地，網民當時取笑向佐白練武功。上月向佐原定與另一網紅對打，沒料到向佐在比賽前宣布退賽，以肌肉拉傷為由不參與賽事，遭網民笑他縮沙。