否認與謝安琪不和 Juno拍畢《風林山火》4年仍未上映

麥浚龍(Juno)、周國賢（Endy）、Tyson Yoshi等今日出席活動。久未露面的Juno表示疫情爆發初期，去了冰島工作，回港後忙於製作劇本，但開拍日子和演員陣容仍未落實。

他提到最近簽了王嘉儀，現正物色其他新人。他指與謝安琪完成《The Album》三部曲大感疲倦，連續三年沒停過。他說︰「其實我哋本身傾係3年project，冇不和，依家係少咗聯絡，日後總有機會合作。最大擔憂係當時疫情影響錄音同印刷， 好彩最後都可以如期推出。」

Juno執導的《風林山火》找來金城武、古天樂、梁家輝及劉青雲等主演，但拍畢至今已近4年仍未上映。對於有傳《風林山火》因後製嚴重超支而上映無期，Juno表示仍有少少後期趕工中，上映日子要交由發行商決定，不明白為何有此傳聞。

同場的周國賢透露現正忙於灌錄新碟，預計明年推出，並指已入紙申請開紅館個唱，希望明年8、9月可以舉行。