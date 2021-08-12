吳亦凡正式被捕 大陸網民等睇粉絲劫獄

大陸藝人吳亦凡早前因涉嫌強姦，被北京公安依法刑事拘留。北京公安透過微博於晚上發布消息，稱吳亦凡正式被捕。微博內容為︰「北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。」

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大陸網民得知消息之後，高呼「今天是個好日子」、「中國法律必勝」、「大快人心」，也有不少人引用吳亦凡早前發的聲明的句子︰「如果犯罪了，我會自己進監獄。」指他說到做到。不過，更多人留言稱吳亦凡的「粉絲可以徹底死心了！」甚至抱住食花生態度看吳的粉絲是否真的去劫獄。

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早前吳亦凡的fans在微博及多個討論區表示偶像含冤受屈，除到不同拘留所聲援，更表示願意自己代對方坐牢2又大談劫獄計劃︰「吳亦凡有5000萬粉絲，解放軍和警察隊伍加起來也就500萬，完全可以救出來」。官媒其後多番發文，稱︰「吳亦凡一案，應該讓某些走火入魔的粉絲們清醒了！」並認為「必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星」。

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