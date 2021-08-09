吳亦凡美國涉姦面臨8年刑期 迫選妃女表演Freestyle

韓國男團EXO前成員、內地男星吳亦凡，上月被網紅都美竹指他涉姦多位女fans，當中包括未成年少女，7月31日北京市朝陽區公安局公布，因多宗涉姦罪已拘捕吳亦凡，全球華人非常關注事件，有傳吳亦凡因抵受不住獄警多番借意檢驗「吳籤」而自殺。

今日 《美國僑報網》報道，引述加州華人律師王婧稱， 吳亦凡數年前曾於洛杉磯舉行粉絲見面會時，涉嫌與一名當未成年內地女留學生發生關係，這名女留學生如今已經成年，但她日前到王靖的律師事務所，討論想對吳亦凡進行民事訴訟的想法。

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王婧律師指，這名女留學生稱，在粉絲見面會受吳亦凡助手邀請，出席「酒桌選妃」活動，當昤除了要交出手機，席上女生還要輪流表演Freestyle，期間更有人拿出疑似毒品助興，該女留學生因酒醉不知情下，與吳亦凡發生關係，而當時並未成。

王婧律師指，受害人應不只他的委託人，呼籲受害人應該勇敢站出來，對他作出起訴。目前該案正在核實中，如「與未成年發生性關係」指控屬實，吳亦凡在美國將面臨8至11年刑期。