吳亦凡被捕｜網民讚吳母「大義滅親」 官媒︰外國國籍不是護身符

大陸藝人吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留，有網民翻看北京市公安局朝陽分局官方微博於7月22日發布的帖文，內文提到警方是接到吳亦凡媽媽吳秀芹控告都美竹敲詐勒後索，才接手調查。向來溺愛兒子的吳母，隨即被網民笑「大義滅親」。

微博內容指「吳某凡一方報警稱被敲詐勒索的情況，公安機關介入調查後，通過訊問嫌疑人、詢問當事人、走訪證人、調取書證、固定提取電子證據等工作，初步查明了有關事實。」並確定網紅都美竹出席酒局之後曾與吳亦凡發生性行為。換言之，都美竹指的「酒局選妃」都是事實。

由於吳亦凡本身是加拿大籍，他的外國人身份引起討論，有不少自稱熟悉大陸法律的人士在微博指吳亦凡因在大陸犯法，據屬地管轄原則，只要在中國境內犯罪的都適用於中華人民共和國法律。另外大陸亦有多個網站就吳亦凡涉強姦一事，研討吳亦凡將要面對的法律問題。

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《人民日報》微博昨日發文稱︰「法律面前沒有頂流：外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。請記住：人氣越高越要檢點自律，越當紅越要遵紀守法。」看來吳亦凡今次凶多吉少了。