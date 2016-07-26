吳亦凡隨時踎監3年甚至死刑

韓國男團EXO 30歲前成員吳亦凡，前晚傳出因涉嫌強姦罪，遭北京市公安局朝陽分局刑事拘留。前途盡毀的吳亦凡，如果強姦罪成，將面臨3年至10年的有期徒刑，甚至死刑。

內地網紅都美竹，6月開始在網上指控吳亦凡棄愛，上月19日更爆他「酒宴選妃」，誘姦多位女性，其中還牽涉未成年少女。據悉，都美竹當時沒有報案，吳亦凡被捕，全因其母吳秀芹控告都美竹勒索，令本是私人糾紛變成刑事案件，有內地網民調侃溺愛兒子的吳母「大義滅親」。

監躉Look瘋傳 被嘲用牙籤開鎖

網上指吳亦凡今次被拘留，涉及9項罪名，包括「迷姦」、「性賄賂」及「多人運動」等案。另有傳警方已掌握充分證據，當中包括在吳手機內查出的聊天紀錄。曾處理王寶強離婚案、於內地有「明星律師」之稱張起淮指，吳亦凡被拘留，意味著警方已掌握他的犯罪證據，根據中國刑法第236條規定，強姦婦女會被判處3年以上10年以下有期徒刑。姦淫未滿14歲的女孩，可判10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

吳亦凡被捕消息傳開後，內地網上一片譁然，他在2016年主演電影《夏有喬木 雅有天堂》中的「監躉Look」，更在網上瘋傳，網民反應幾乎一面倒，稱吳亦凡罪有應得，更留言嘲諷他「獄警們要小心了，吳亦凡用牙籤開鎖！」