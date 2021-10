吳千語28歲生日 男友施伯雄公開示愛確認地位

今日是吳千語的28歲生日,與坐擁百億身家富三代男友施伯雄低調拍拖近3年,更屢傳婚訊。雖然吳千語一直未有承認與男方的關係,有指她為了成功嫁入豪門,努力保調低調。

施伯雄高調示愛

不過,施伯雄今早在微博上載女友的照片,雖然以一個熊仔遮蓋吳千語的樣子,但留言卻tag了女方的微博帳號,更高調向對方示愛︰「祝 @Karena吳千語 生日快樂 我人生最尊重的人,教我怎麼自強不息,別讓路人的意見干擾對自我尊重開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你,我愛你!」吳千語則回覆:「Thank you my soulmate , my best friend fh !!」施伯雄就非常搞笑說︰「我暈倒了!」並加上一個心形圖案,網民直言他們大放閃彈。

施伯雄這個微博帳號不時找到吳千語的照片,他以「吳總」去稱呼女方,更時常點讚和轉發對方的帖文,可見施伯雄也是非常非常非常愛吳千語。