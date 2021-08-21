吳婉芳多謝大家祝賀 霍英東孫女分享婚照發表愛的宣言

86年港姐亞軍吳婉芳的大仔胡智略(Caspar)日前迎娶霍英東孫女霍詠盈（Caroline)，但二人行事低調，直到有賓客在網上分享婚禮的片段及照片，才令二人的婚事曝光。

Caspar是人生最重要的人

今日Caroline在社交平台分享婚照，並表示與Caspar並肩走未來的路。她說︰「家人是Caspar和我人生中最重要的人。我們能結為夫婦，最想多謝的是我們的家人。謝謝您們無私的愛和支持，我們會並肩地走未來的路，把您們的愛和教導延續下去。感謝賓客朋友們的厚愛和慷慨，很榮幸有您們見證我們展開人生新的一頁。謝謝兄弟姐妹們，以前跟將來都陪伴我們成長。」

開心囝囝成家立室

吳婉芳回覆傳媒說︰「多謝所有親朋戚友嘅蒞臨同祝福，我好開心大仔終於成家立室，同新抱仔拍拖幾年有情人終成眷屬，希望佢哋可以開開心心，白頭到老，永結同心。因為我哋都唔係娛樂圈人，所以都係好似一般人咁籌備婚禮，亦冇特別通知打擾傳媒，多謝你哋仍然咁關心我。」

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