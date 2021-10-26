吳彥祖疫下留美做賽車手圓夢 自認廣東話退步盼能回港拍戲

男神吳彥祖(Daniel)因疫情關係與太太Lisa和女兒Raven暫留美國生活，他趁未能返港工作日子為自己圓夢，由幕前演員轉型職業賽車手，好友馮德倫得知這次由零開始的經歷，找來《林書豪 Linsanity》紀錄片導演Evan Jackson Leong，將其轉變及比賽過程拍成紀錄片《吳彥祖的速度之旅》(Journey to Speed)。同時，Daniel直言很想回港拍戲，但擔心受不了21日的隔離期，「如果有戲拍我會返嚟㗎！但可能等多一年，唔使隔離我就會返。其實而家比賽有另一隊對手係香港人，雖然我哋係敵對，但我一見到佢哋就好開心，因為可以講廣東話，平時真係冇乜機會講，唔多唔少冇喺香港時講得咁好。」

重拾賽車興趣

原來Daniel一直有做賽車手的夢想，「其實一直好鍾意賽車，好羨慕郭富城、爾冬陞、方中信、錢嘉樂，但以前住香港，冇機會接觸，又唔熟悉呢個範疇，直至搬返美國，可以揸自己車去真正嘅賽車場玩，之後就諗，仲有咩進步空間呢？最後決定去比賽。」Daniel可不是玩票性質，今年參加了6場團體賽，暫時總成績排第二，以新晉車手以言，成績已算相當好，他透露：「年底會跟隊友參加挑戰一個叫做『Thunderhill Raceway』的賽事，需要連續25小時不停去比賽。希望大家睇完套紀錄片，可以見到另一面的我。」

吳彥祖疫下留美做賽車手圓夢 自認廣東話退步盼能回港拍戲