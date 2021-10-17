吳林峰演唱會｜合唱《狂人日記》 吳林峰佩服Jer：點難都練到得為止(有片)

吳林峰在昨晚(16日)的《明天一切如常》演唱會，他分享從busking唱到麥花臣的心路，並請來音樂路上的兩位重要的男人擔任嘉賓，第一位是許廷鏗，另一位就則是MIRROR成員柳應廷(Jer)。兩人先後合唱《狂人日記》和《迴光物語》，當唱《狂人》時全場high爆企起身，氣氛熾熱。

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Jer鍾意吳林峰夠真

吳林峰指懷著不忿創作《狂人》，重提與Jer打機玩「FIFA」大敗的「陰影」，不過今晚首次現場演唱才知這歌的難度，他笑言，「為表達我嘅歉意，下次會寫得再難唱啲。」兩人談起相識經過，Jer聽過吳林峰在街頭唱歌，出道後成為網友並相約Jam歌，他形容，「大家有好熟悉的感覺，鍾意超級真嘅人相處，所以初認識就好friend。」吳林峰讚阿Jer多諗頭，給他很多學習的方向，「佢明知難唱，仍會話試吓高多一個Key，錄音點都練到得為止，我覺得企喺台上表演，所付出的努力，不是要講出來，而要每次表演都是做給大家看，這些努力係想像唔到用幾多時間，請大家畀掌聲阿Jer。」阿Jer回應說，「每一位表演者，老土點說，都是台上一分鐘，台下十年功，真的很需要大家支持，請繼續支持本地音樂。」

歌迷久久不散

其後，吳林峰也有演繹自家作品《一切安好…？》和《越壞越強》、演唱會主題曲《明天一切如常》、《下一束光》，以及一首從未公開的demo《感謝曾出現在我的生命》，最後在encore時以出道作《你是萊特》結束演唱會。現場大批樂迷意猶未盡，久久不散高呼encore，要吳林峰再次出來呼籲，「走先啦，係咁先啦，下次再玩吖！」觀眾才逐漸散去。