吳林峰演唱會｜惺惺相惜做嘉賓 許廷鏗自爆曾憂獨立發展冇歌出

2019年出道的唱作歌手吳林峰昨晚(16日)於在旺角麥花臣場館舉行《明天一切如常演唱會2021》。首度舉行賣票音樂會，吳林峰非常興奮，在唱了第一首作品《街燈》後，當《梅利號》和翻唱盧凱彤的《卡擦》時，與觀眾大合照並跑到台下繞場一周。

許廷鏗窩心抺汗：呢啲係Bromance

曾為不少歌手作曲的吳林峰，也有重新演繹為其他歌手作曲的歌，包括《純白》、《逐步拾回自己》、國語版demo《小諧星》等，他憶述busking從沙田公園、火車站、尖沙咀碼頭唱到銅鑼灣時代廣場的歷程，並翻唱當年busking經常唱的《風箏》，直言有段時間很沮喪，自覺總是在街上唱，但又沒有勇氣去推銷自家創作，慶幸當年獲伯樂許廷鏗提攜，賣出了第一首自己作曲的作品《雪糕》，並邀請Alfed出場一起合唱這歌。唱罷此曲，Alfred即窩心地為吳林峰抹汗，但卻邊抹邊搞笑說：「其實抹唔到喇喎，我驚個妝會落咗。」引得台下觀眾大笑，Alfred即說：「呢啲Bromance，識咩吖你哋！」Alfred回想，當年經歷自覺唱歌很難聽的低潮期，看到吳林峰busking的影片重拾很純粹唱歌的初心。

許廷鏗聽吳林峰歌聲拾初心

他形容兩人惺惺相惜，當年吳林峰是獨立歌手，幾年後彼此身份對調，要跟對方學習，他剖白，「今年加入獨立行列，有一段時間擔心可唔可以出到第一首作品，佢係其中一個出聲話幫我手的人，叫我有乜需要唔好猶豫或怕麻煩，有乜幫到一定幫，所以好想多謝吳林峰。」吳林峰聞言叫他別要哭，Alfred搞笑地回應說，「人大咗係咁，過多幾年你會明！」接著兩人再唱另一首合作歌曲《痛》。