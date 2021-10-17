吳林峰演唱會｜感謝母親放手讓他追夢 算是家人有個交代

《吳林峰明天一切如常演唱會》於昨晚(16日)在旺角麥花臣場館圓滿結束。完騷後觀眾一度高呼encore不肯散去，吳林峰要親自出來再作呼籲，觀眾才離開。他接受本報訪問時直言感驚喜，「有人叫我Encore已經係好神奇，仲要Encore完冇人肯走。」在演唱會數度感觸的他，為免影響演出而強忍淚水，他坦言完騷後感不捨，說不定回家後會自己偷偷落淚，談到最感觸之處，他表示是致謝環節，感謝母親於7年前願意放手讓他走到街頭演唱，「今晚演唱會算對家人有個交代，我相信媽媽一直都支持我，只不過口講會擔心我，叫我不如搵份正職，好過冇錢使又呻辛苦，但係佢轉個頭就會畀$200我用同煲碗湯。今晚至少可以話畀媽媽知，我對於呢樣嘢係認真，並唔係玩玩吓。」

許廷鏗Jer不只是嘉賓

首次開演唱會，獲得許廷鏗(Alfred)和柳應廷(Jer)擔任嘉賓，吳林峰表示，他們不只是嘉賓，是演唱會的一部份，「當決定演唱會時間後，第一時間邀請Alfred，他好快就應承，Jer本身工作真係比較忙，但我都提早咗好多同佢哋講，好彩睇完日程表後，發覺今晚冇嘢做，真係要多謝花姐。」他表示也有向Alfred、Jer及其他好友請教開騷心得，最主要是調節心理，「技術層面，佢哋都會話『問咩吖！得㗎啦你！』但我知自己事，所以都有上堂跟老師學唱歌。」問到自評表現如何？他會給自己8分，「我點都唔會畀自己滿分，一定要畀自己進步空間，如果下次冇進步就慘啦。」至於下次可會挑戰更大舞台？他認為順其自然，有時計劃了也未必能實行，「反而我會諗仲可以做咩突破，呢個階段完咗，我可以點發掘更多方面嘅自己？」

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