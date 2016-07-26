吳業坤、周奕瑋失言 公開向洪詠甄道歉

吳業坤(坤哥)、周奕瑋(Jarvis)等，日前於東京奧運採訪香港划艇代表洪詠甄作專訪時，Jarvis問坤哥有甚麼想向洪詠甄提問，坤哥竟說：「你走啦！」令停下來的洪極為尷尬。昨日兩人就此事向洪詠甄公開道歉。



事發當日Jarvis截停洪詠甄，表示想跟她做10秒訪問，但坤哥竟說︰「冇呀！你走啦！你走啦！」正當對方離開之際，Jarvis問洪詠甄︰「佢想問你鍾意方力申啲歌多啲，定佢啲歌多啲？」洪詠甄稱沒有聽中文歌，坤哥隨即對著鏡頭說︰「依家你咪得到呢個答案囉！你想我點？我想搵窿捐都搵唔到！」

洪詠甄留言原諒坤哥

節目播出後，兩人被全城鬧爆，指對洪詠甄欠尊重。昨日坤哥就事件公開道歉，表示已向洪詠甄致歉，而洪亦在他的留言下回覆，「打擾到你唔好意思，希望你可以繼續專心做你喜歡同熱愛嘅嘢！」網民大致對坤哥的道歉收貨，認為他算是有誠意，但亦有網民指他被鬧爆才肯道歉。至於另一位主持周奕瑋，上載一張藍天白雲的照片，向洪詠甄及觀眾致歉，稱會好好吸取這次的經驗。