呂慧儀39歲生日貼囝囝合照 《愛•回家》一家送驚喜

昨日是呂慧儀的39歲生日，雖然要開工，但《愛．回家之開心速遞》的一家人極有愛，為呂慧儀準備了4個生日蛋糕，呂慧儀事後在社交平台貼上合照及短片，片中滕麗名、湯盈盈為她送上驚喜，呂慧儀留言寫道：「經過了一些歲月，每日相見共同作戰，他們都成了真家人，農曆新曆生日都一起過，真是滿滿的溫暖窩心！謝謝11廠的家人們！謝謝我的熊寶寶們！最有愛的熊家人！最好聽的生日歌大合唱！最駕勢的生日蛋糕專員團隊！真的很窩心！真的很有愛！」她還說：「喜歡你們每一位！喜歡我們這一家！蟹蟹生日很快樂！謝謝大家這麼愛錫我！謝謝大家張羅準備的驚喜！謝謝！我會乖乖哋，快高長大，聰明伶俐，聽教聽話，開開心心！愛你們！」

其後，呂慧儀再貼出與7歲囝囝Anton的合照， 並表示要親自去揀個蛋糕俾媽咪，呂慧儀冧爆寫道：「雖然驚喜穿曬，但我都好冧，真係多謝你咁有我心啊老闆！可以陪住家人，就是最好的禮物。」