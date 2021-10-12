呂爵安孖鄭中基反整蠱KB︰玩《造星》都冇咁緊張

呂爵安（Edan）早前參與ViuTV綜藝節目《玩爆你個腎》 孖鄭中基合作反整蠱KB（李健宏），其實原本Edan是整蠱對象，但最後Edan配合鄭中基的計劃，扮被KB成功整蠱後，再依鄭中基劇本反整蠱KB。

昨晚，Edan 在社交網上載合照，坦言初時以為真係去錄音室錄音，冇諗過係玩《爆腎》，當知道要夾計反整蠱KB時，他更向花姐表示：「玩《造星》都冇咁緊張」更怕自己做得差被KB揭穿，令行動失敗。

他又表示︰「我覺得最難做嘅戲就係KB入嚟然後我扮surprise嗰幕。我明明知道晒成個流程，但仲要扮到『OMG﹗我好驚喜啊﹗點解會咁㗎﹗KB你好衰囉﹗咁樣玩我﹗我都覺得奇怪㗎啦，嚇死我咩，但係啱啱真係唱得麻麻囉﹗唉，我唔開心』。嘩﹗真係辛苦到呢，又唔知自己會唔會太假，又唔知佢信唔信喎，真係超級忐忑。不過，好彩最後計劃都成功！多謝花姐、鄭中基carry！真係超好玩，期待下次合作。」

Edan再笑指公司老闆Alex及音樂監製舒文，看到他被整蠱後，還不斷安慰他，Edan笑說︰「喺嗰一刻，我終於明白咩叫哭笑不得，只好默默咁聆聽，所以去到最後，佢哋係最崩潰嗰兩個，兩位真係超級善良！」最後Edan 謂︰「參與《爆腎》絕對係人生成就解鎖﹗」