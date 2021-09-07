呂爵安 魏浚笙 成最有錢途組合

MIRROR成員呂爵安(Edan)和小鮮肉藝人魏浚笙(Jeffrey)，因合作《膠戰》和拍攝新劇《i.SWIM》令友情升溫。昨日兩人於尖沙咀出席活動，逗留65分鐘，收穫6位數酬金，成為最有「錢」途新組合。

攝影：Abby Chan

Edan與Jeffrey吸引過千fans到場，最早更有人凌晨3時抵達霸位，現場安排了數十名保安嚴陣以待。Edan和Jeffrey以一深一淺西裝造型現身，一到場即不停揮手與fans打招呼，更在核心區繞場一周，慰勞fans守候。現場以Edan的fans「爵屎」佔大多數，他們不斷大叫：「呂爵安，世界第一」、「白馬王子」、「好靚仔」，甚至有人高叫「脫衣」，令全場fans大笑！



娘炮互動 fans最愛

完成拍攝工作後，Edan先行步出做出合十、揮手、派心心等動作，讓fans與傳媒拍單人照。隨後Jeffrey與Edan合照時，三度從後雙手搭著對方，並把頭依偎在Edan的肩膊上。但Edan反應不大，最親暱只是輕握Jeffrey的手作回應。之後Jeffrey拍獨照時，應fans要求派心心，但卻被fans的歡呼聲嚇到縮回手，回過魂他才繼續派心心。最後兩人在過千fans尖叫聲下歡送離開，沒有接受訪問。