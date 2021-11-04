呂爵安Edan鬥木整傷手 黃偉文 : 以後可以『枱』起頭做人

MIRROR成員呂爵安（Edan）最近忙於與毛姐(毛舜筠）拍新劇，難得有一日可以早收工，Edan 就做乖乖仔，落手落腳親手幫媽咪砌新枱。Edan 在社交平台分享過程，見他趴在地上，姿勢有板有見，可惜Edan 砌到隻手都損晒，一眾「爵屎」(粉絲暱稱)大表心痛。

他表示：「話說因為嚟咗部琴，所以阿媽決定換張細啲嘅枱慳返啲位，但嚟咗幾日我都太夜收工冇時間搞。本身都諗住叫人搞算，但今日竟然難得地早收工，就決定返屋企幫阿媽砌好張新枱 （好有型咁話：唔使搵人幫啦，等我嚟!）咁我諗住憑我細個砌模型嘅經驗，應該輕輕鬆鬆啦，點知竟然砌咗成2個半鐘，勁多零件，屋企又冇乜工具，搞到手都損埋，即刻同阿媽講，下次唔好慳嗰幾舊水，比人砌算啦。」

大功告成後，Edan 表示很有成功感，除獲媽媽和阿妹讚賞，他更搞笑表示：「家庭地位即刻高咗，值得值得」而黃偉文亦留言笑指：「以後可以『枱』起頭做人 」Edan 則回覆：「果然係大師！」