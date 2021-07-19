周國賢拍廣告 心痛滴濕私伙古典相機

近日，周國賢（Endy）和王嘉儀（Sophy）為服裝品牌拍攝廣告，二人分別用復古菲林及數碼相機，帶領大家看不一樣的古典和摩登美學。

拍攝當日非常大雨，二人於山頂取景，Endy更出動私伙相機上陣：「我又唔係儲相機狂迷，但都有一兩部看吓門口，而且用人地嘅相機，始終冇自己嘅咁熟悉，拍出嚟冇咁自在。依一部古董相機都要幾萬蚊，頭先落太大雨滴濕少少都幾心痛，但係為咗效果都要頂硬上。」

早前周國賢獲得香港導演會「影帝」殊榮，電影受到疫情影響數度延期上映，Endy 坦言獎項為拍攝團隊打下強心針：「要多謝台前幕後所有嘅人，話俾人知原來周國賢都識做戲㗎喎。」

同場的王嘉儀最近加盟幻國文化後第一個工作，就即與Endy首度合作：「當知道可以同周國賢一齊拍嘢好開心，因為一直都好欣賞佢嘅音樂才華，希望嚟緊更加可以喺音樂上有交流啦!」Sophy因拍攝這輯廣告需要露小蠻腰而節食，笑言拍攝完畢後可自我放縱一星期。