周國賢 有位忠實聽眾

周國賢(Endy)最近重啟自己樂隊Zarahn，每天忙著大小訪問，晚上與樂隊一起寫下新歌，仲要為其他歌手寫歌……Endy半年前領養了貓貓吉吉，牠是Endy創作音樂上的良伴，亦是忠實聽眾。

撰文：畸豬



Endy的吉吉又名吉姐，是半年前領養的唐貓：「當時吉姐未夠1歲，是隻典型天蠍貓，佔有慾強，我不陪牠的話，牠會對我黑面(是真的，貓都識黑面)！但不論牠怎樣抓我，我還是覺得牠好可愛。」



忠實聽眾

吉姐是跟主人很connect到的貓，不論是情緒或興趣：「牠好明白我，可能牠出世不久就跟我一起生活，牠就變成rock貓。很多朋友跟我說，貓對聲音很敏感，但吉姐完全不怕我的結他聲，甚至我彈那些很勁的音樂，她完全OK。總之我彈得愈嘈，牠睡得愈好，我不彈，牠會有點奇怪，我的音樂已是牠的搖籃曲。」吉姐自然地成了他的第一個聽眾，Endy認為一個創作人，很需要有一位忠實聽眾守在身旁，吉姐就是那位忠實聽眾。

默默地陪伴

Endy曾與金毛尋回犬生活，是爸媽養的。「我也是『搭單』」愛錫他。」領養吉姐時，Endy沒有特別原因：「由細到大都想養，但總有一些阻力養不成，今年可能是上天安排，覺得時機到了，就想要一隻貓陪自己探索生活。」

講到難忘事，Endy即時搶道：「我剛從外地回港，我屬於那種很慢動作的人，對於重新適應香港的氣候、節奏、人及事物時，會有些消化不良，情緒不太穩定。但吉姐來我家不久，牠一下子跑過來，伏在我胸膛，不吵不鬧，就是一直靜靜地陪伴，令我感覺很好。」Endy指自己年紀不小，有時鬧情緒，其實只需要有人默默地陪伴，就像吉姐一樣。