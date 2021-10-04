Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
周星馳促刪合照 Ukei私下留紀念
33 分前
#Hashtags
張曉祺周星馳Ukei星爺
周星馳促刪合照 Ukei私下留紀念
news-images
Ukei透露曾跟星爺講電話。

周星馳出海被拍得與張曉祺(Ukei)同行，事後星爺發律師信澄清，否認自己有力追Ukei，也沒有提供專車接送女方，而星爺的助手亦向傳媒表示，星爺跟Ukei根本不相熟。

昨日Ukei、黃榕與尹蓁晞等出席許嘉浩(Karl)的生日派對。Ukei被問到有沒有跟星爺再聯絡時，她表示有，但不方便透露內容，她又稱星爺沒有怪責她或要求她收聲，只著她刪除照片，但她會私下收藏這些照片，不再公開。

news-images
許嘉浩昨日(18日)舉行慈善生日派對。

多數與星爺電話聯絡

Ukei透露，曾跟星爺傾過電話及喝酒，強調與他只是普通朋友交流。Ukei稱星爺比較忙，所以很少用文字傳訊息，多數是直接打電話聯絡。問到現時大家是否沒有聯絡，她只點頭示意。再問到有沒有因為星爺的關係而多了人認識，她說︰「有啲困擾，好難講係咪『賺咗』，冇諗過搞到咁大件事。」她又強調自己沒有放料，只是剛好被傳媒拍到。

相關新聞︰

傳周星馳行動升級 向Ukei 發律師信

爺孫戀？59歲星爺與17歲落選港姐出海玩滑水

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/周星馳促刪合照-ukei私下留紀念-289299
#Hashtags
張曉祺周星馳Ukei星爺
Am730

31歲鄧姓女藝人被偷拍 鄧伊婷︰不是我本人

黃心穎改電話避世 傳與無綫仍有8年合約

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
31歲鄧姓女藝人被偷拍 鄧伊婷︰不是我本人
Am730
Am730
黃心穎改電話避世 傳與無綫仍有8年合約
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多