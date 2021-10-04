周星馳促刪合照 Ukei私下留紀念

周星馳出海被拍得與張曉祺(Ukei)同行，事後星爺發律師信澄清，否認自己有力追Ukei，也沒有提供專車接送女方，而星爺的助手亦向傳媒表示，星爺跟Ukei根本不相熟。

昨日Ukei、黃榕與尹蓁晞等出席許嘉浩(Karl)的生日派對。Ukei被問到有沒有跟星爺再聯絡時，她表示有，但不方便透露內容，她又稱星爺沒有怪責她或要求她收聲，只著她刪除照片，但她會私下收藏這些照片，不再公開。

多數與星爺電話聯絡

Ukei透露，曾跟星爺傾過電話及喝酒，強調與他只是普通朋友交流。Ukei稱星爺比較忙，所以很少用文字傳訊息，多數是直接打電話聯絡。問到現時大家是否沒有聯絡，她只點頭示意。再問到有沒有因為星爺的關係而多了人認識，她說︰「有啲困擾，好難講係咪『賺咗』，冇諗過搞到咁大件事。」她又強調自己沒有放料，只是剛好被傳媒拍到。

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