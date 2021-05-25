周星馳告侵權勝訴 李力持終止拍攝《喜劇之王2018》

周星馳與李力持曾合作過多部經典電影，如《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》及《喜劇之王》等。李力持於18年公布計劃開拍電視劇《喜劇之王2018》，未幾星爺旗下「星輝海外有限公司」向他發律師信，指該片涉嫌侵權及不正當競爭。近日事件終有判決，周星馳公司勝訴，李力持要終止拍攝《喜劇之王2018》。

《喜劇之王》是周星馳主演的自傳式電影，由周星馳與李力持共同執導，在1999年2月上映，該片的製片商為周星馳旗下的「星輝海外有限公司」。上月底，《喜劇之王2018》的片方「廣州正凱文化傳播有限公司」發聲明，指《喜劇之王2018》非周星馳《喜劇之王》的續集，與該作品無關，宣布因法院判決《喜劇之王2018》已經撤銷備案，拍攝計劃已終止。

當時李力持在平台寫下長文，多次強調自己沒有抄襲或延續電影《喜劇之王》的內容︰「只是創作的靈感像當年我和周星馳一起創造《喜劇之王》電影的靈感一樣，來自於拍攝時劇組發生的真實勵志趣事改編」。內文又提到自己與對方合作多部電影，更打蛇隨棍上邀對方參與。當時不少網民質疑李力持不停抽星爺水，認為他一直在利用星爺的知名度賺錢，支持星爺告到底。