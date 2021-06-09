周杰倫聯同K11蘇富比打造拍賣展覽 逾億作品任你睇

周杰倫早前宣布與K11創辦人鄭志剛及享譽全球的拍賣公司蘇富比合作，成為「JAY CHOU X SOTHEBY’S 拍賣會VIP預展」的策展人。日前周杰倫透過視像與鄭志剛、蘇富比亞洲董事總經理洛嘉熙及Enviseam 創辦人Jazz Li為拍賣預展揭開序幕 。

他與鄭志剛在VIP預展中交流對當代藝術的真知灼見，並謂︰「這次有機會作為策展人，要謝謝蘇富比的邀請！謝謝K 11有這麼棒的場地可以讓我發揮！因為一個音樂人的想法總是天馬行空的，這次展覽的場地設計實現了我很多想法。謝謝這次的合作搭檔鄭志剛先生，聯手將這次的預展呈現給大家。」

鄭志剛則謂︰「 這次與周杰倫及蘇富比的合作，正好呼應我所堅信的理念以及K11所傳達的精神。這是一場由不同領域的文化領袖合力創造、匯聚娛樂與藝術的精彩旅程，激發無限靈感與創意。我們衷心期待未來能繼續攜手，打造更多創新的合作項目。」

提到今次預展，鄭志剛有感K11與蘇富比對當代藝術意氣相投，欣然把好友周杰倫和蘇富比共同策劃的拍賣預展帶到文化地標Victoria Dockside，標誌著蘇富比全球廣受好評的「Contemporary Curated」拍賣系列首度登陸亞洲。此次蘇富比公開預展由即日起至6月18日於K11 MUSEA及K11 ATELIER舉行。

藝術愛好者將欣賞到周杰倫於2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中亮相的經典古董鋼琴；其第七次個人世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿著的三組演出服裝；以及 50件來自晚間拍賣及日間拍賣網上專場的藝術佳作。當中焦點包括尚 · 米榭 · 巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的《無題》，單是估價已逾HK$2.55億。此標誌性作品曾於同年登上《紐約時報雜誌》封面；以及巴布羅・畢加索（Pablo Picasso）於1969年創作、囊括藝術家眾多晚期作品關鍵題材的《男子半身像》。