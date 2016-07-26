唔使一年又升職 曾志偉︰係同事功勞

今日曾志偉出席《2021 粤港澳大灣區青少年短片大賽》記者會，提到他不足一年便由無綫副總經理升至總經理（節目內容營運），全面負責電視的主要內容營運，他表示是身邊同事的功勞︰「開心嘅唔係因為升職，而係大家嘅工作得到認同，收視、廣告都好咗。」問到他升職有沒有加人工，他笑言是「加辛」。至於上任之後有何搞作，志偉表示已經好多，並預告考演技節目《飛越木人巷》有二百多位同事報名，現正進行篩選。

加入年輕人創作內容

曾志偉又表示，現時壓力雖大，但一直用心做些觀眾喜愛的節目，提供娛樂給大家。他說︰「依家大家去唔到外地，生活咁緊張，多咗喺屋企，我哋個責任係做啲好節目俾大家睇。」他續指現時電視業進入新紀元，不像以前這般簡單，需要多些新元素，加上無綫是世上最大廣東話內容製造機構，所以不斷招攬人才，加入多些年輕人創作內容，希望可以培育新一代。

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