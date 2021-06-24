唔怕姜濤走紅變囂 花姐︰為人簡單不重名利

MIRROR出道3年人氣旺盛，吸金力驚人，而姜濤更是廣告界新寵兒，他的工作一浪接一浪。娛樂圈有不少人走紅之後，變得囂張，但MIRROR的經理人花姐黃慧君就認為姜濤為人簡單，並非著重名利之人。

花姐只要有空餘時間，便逐一點評MIRROR 12位成員，今日她在文中就以「老姜」稱呼姜濤，並謂︰「佢對我黎講係一個外星人，一個係我想像以外嘅人。」她憶述姜濤在演唱會一年前便跟她說︰「『喂！老花，我已經諗到演唱會個item做咩，可唔可以下星期安排排舞』當時我真係O咗咀『我連開唔開到演唱會都未知woo』」

及至演唱會期間，姜濤不斷問她︰「老花，我知道你而家唔會影響我地自信，但係我想你話我知，我個item好唔好，有咩要改」，之後她安慰說︰「放心，你嘅fans一定會鍾意」但姜然很認真的表示只想做好這場表演。花姐說︰「好多人同我講『你小心姜濤會囂張』，我可以肯定同大家講『老姜一定唔會』名利對佢一啲都唔重要，因為佢個人真係好簡單，佢只係想做一個『認真嘅表演者』。」