Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
唔知曾志偉升職 李佳芯稱冇聯絡余詠珊
8 分前
#Hashtags
曾志偉李佳芯余詠珊智能愛人
唔知曾志偉升職 李佳芯稱冇聯絡余詠珊
news-images

李佳芯(Ali)昨日到銅鑼灣出席活動，提到她主演的《智能愛人》大受好評，網民認定她可以憑此劇再奪視后，Ali認為現在談獎項言之尚早。對於無綫再有人事調動，曾志偉坐正無綫(TVB)總經理(節目內容營運)一職，以及余詠珊傳過檔有綫電視，Ali則稱沒有留意。
 

曾志偉昨日坐正總經理一職，Ali表示自己沒有留意，「我都係透過你哋傳媒口中先得知，自己唔係一個主動嘅人。」Ali又指，早前因為要拍節目的關係，才跟王祖藍透露自己想法，平時跟TVB高層沒有接觸。提到有傳余詠珊過檔有線，Ali稱完全不知道有這件事，「同Sandy私下冇點聯絡，就算大家響無綫時都一樣。」Ali暫時沒有離巢的想法，她稱2017年才續約，跟TVB仍有數年合約。

news-images
談到感情狀況，Ali直言現時想找老公而非男朋友。

民選視后已經滿足

Ali在《智能愛人》的演出，獲網民大讚出色，更認定她是民選視后，Ali說：「依家講獎項早得滯，離台慶頒獎禮仲有段時間，大把大劇未出街，仲要我係演女機械人，自己都冇咩信心。」她又稱觀眾喜愛她的演出已經非常足夠，獎項對她來說只是錦上添花。
 

唔知曾志偉升職 李佳芯稱冇聯絡余詠珊

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/唔知曾志偉升職-李佳芯稱冇聯絡余詠珊-286499
#Hashtags
曾志偉李佳芯余詠珊智能愛人
Am730

安祖蓮娜 The Weeknd 拍拖歎意菜

林家謙自爆攞咗姜濤第一次

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
安祖蓮娜 The Weeknd 拍拖歎意菜
Am730
Am730
林家謙自爆攞咗姜濤第一次
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多