唔知曾志偉升職 李佳芯稱冇聯絡余詠珊

李佳芯(Ali)昨日到銅鑼灣出席活動，提到她主演的《智能愛人》大受好評，網民認定她可以憑此劇再奪視后，Ali認為現在談獎項言之尚早。對於無綫再有人事調動，曾志偉坐正無綫(TVB)總經理(節目內容營運)一職，以及余詠珊傳過檔有綫電視，Ali則稱沒有留意。



曾志偉昨日坐正總經理一職，Ali表示自己沒有留意，「我都係透過你哋傳媒口中先得知，自己唔係一個主動嘅人。」Ali又指，早前因為要拍節目的關係，才跟王祖藍透露自己想法，平時跟TVB高層沒有接觸。提到有傳余詠珊過檔有線，Ali稱完全不知道有這件事，「同Sandy私下冇點聯絡，就算大家響無綫時都一樣。」Ali暫時沒有離巢的想法，她稱2017年才續約，跟TVB仍有數年合約。

民選視后已經滿足

Ali在《智能愛人》的演出，獲網民大讚出色，更認定她是民選視后，Ali說：「依家講獎項早得滯，離台慶頒獎禮仲有段時間，大把大劇未出街，仲要我係演女機械人，自己都冇咩信心。」她又稱觀眾喜愛她的演出已經非常足夠，獎項對她來說只是錦上添花。



唔知曾志偉升職 李佳芯稱冇聯絡余詠珊