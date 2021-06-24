單對單｜憶亡妻眼濕濕 黃日華當梁潔華在生︰望住個天同佢傾偈

由黎芷珊主持的無綫節目《單對單》昨晚播出，並請來米雪和黃日華擔任嘉賓。黃日華在節目中大談失去愛妻之痛，及如何從走出陰霾。黃日華太太梁潔華於去年5月因癌離世，事隔一年，他與黎芷珊到九龍城，勾起昔日與太太的回憶，他明白以往的快樂時卷已無法重環，並謂︰「一定要懂得放下，要接受事實！」

梁潔華患病期間，黃日華停工照顧愛妻，他直言太太離世後，令他頓失人生目標︰「之前係24小時照顧佢，佢突然走咗，好似做人冇咗目標，你唔知今日要做啲咩……好似好多時間剩咗喺度，因為最想照顧嘅人已經唔喺度。見到張床會諗起佢，見到衣櫃啲衫又諗起佢，見到啲相又諗起佢，心情係不受控制咁好Down。」

黃日華更一度在雙眼通紅表示難忘太太臨終前痛苦表示「我唔想死」。談及看著愛妻意志力逐漸消失，華哥數度哽咽：「我見到真係好心痛，我成日唸經時都講，你俾佢好番吖，我短十年命、廿年命都冇所謂。」華哥又謂當一覺醒來發現已沒有人睡在身旁時，他便真正意識到愛妻已不在身邊，並慢慢開始適應另一種生活。

他在節目中稱太太離開之後，他把以往的照片一一沖晒出來，花了一個半月的時候整頓與太太及女兒芷晴逾萬合照，加上芷晴為他報讀手工蠟燭課程，令他逐步走出陰霾。他直言至今仍會當太太在他身邊，每當唸經的時候，便與太太溝通︰「你會用另一種方法，當佢依然喺你身邊同佢溝通……有時我揸車，都會望住個天同佢傾偈。起碼覺得仲係以前嘅感覺，再慢慢接受事實。」他又多謝芷晴及苗僑偉夫婦的陪伴，令他接受單身這個事實。