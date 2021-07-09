單對單｜獨力湊大囝囝 陳秀珠淚灑人前︰小朋友係會有缺失

由黎芷珊主持的無綫節目《單對單》，昨晚請來陳秀珠擔任嘉賓。現年62歲的陳秀珠（珠姐），21年前毅然決定獨自生下兒子，她坦承作為單親母親確實壓力不少：「要照顧個仔啦、要工作啦、要靠工人姐姐啦，我媽咪又一早走咗，所以阿囝以前成日奪命追魂Call我。」

予人感覺硬淨的珠姐，指自己很眼淺，談到近年與兒子關係有所改變時，她即忍不住感觸落淚：「單身如果有小朋友，有時真係對佢…我以為我好強，咩都可以攪掂，原來小朋友係會覺得有缺失。我問過佢媽係咪好好？係咪冇爹哋都OK？佢就話：『你覺得啫。』係冇得補償架。做單親媽咪唔係唔好，但要考慮好多嘢，唔可以只係諗自己，要諗小朋友。」

珠姐續指兒子小時候並不好奇父親是誰，但長大後反而想法不同，但珠姐卻依然對兒子父親身份守口如瓶：「我覺得唔需要，佢知道咗又點？全部冇人知（父親身份），就算係親密嘅朋友。」她透露得悉懷孕一刻其實很掙扎、但決定要生下兒子是因為覺得「小朋友唔係想有就有」。芷珊問到若重頭選擇會否再做同一樣決定時，珠姐斷言：「一定唔會，亦唔鼓勵人做。」

珠姐更與芷珊分享了一個秘密：「中學畢業嗰陣，大概十幾歲，因為男朋友要去外國讀書想定落嚟，就訂咗婚，都有擺兩、三圍酒架。仲要係我追佢，因為佢實在太靚仔喇。佢真係好好嘅，但我唔好，我做嘢之後見到太多新嘢…呢段感情我係要同佢講對唔住，因為hurt得佢太緊要。」