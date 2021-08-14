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回憶潛行｜吳彥祖獲欽點演反派 與狼人曉治積曼騷肌激鬥
2021-08-14
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吳彥祖曉治積曼狼人回憶潛行Daniel
回憶潛行｜吳彥祖獲欽點演反派 與狼人曉治積曼騷肌激鬥
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Daniel在新戲豪不吝嗇騷肌。
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曉治積曼獲Daniel大讚親民沒架子。

近年進軍荷李活的吳彥祖(Daniel)，將於驚情科幻電影《回憶潛行》與「狼人」曉治積曼(Huge Jackman)首次合作，兩位型男將豪不吝嗇騷肌，上演連場埋身激鬥。此片由大熱神劇《西部世界》(Westworld)創作主腦、艾美獎提名的Lisa Joy編導，還有《職業特工隊》女神莉碧嘉費格遜和《韓索羅：星球大戰外傳》丹迪紐頓助陣。

在戲中演反派的Daniel原來是由導演Lisa點名參演，本身是女性混血華人的Lisa看過Daniel的作品後，有感美國很少見到性感的亞洲男人，直接打電話給他洽談合作。Daniel特意要求講南方口音英語，以加強人物立體感，他興奮表示，「我等一個好劇本等了9個月，在已經快感到絕望時，就接到Lisa的電話和劇本，我很慶幸自己有耐性等了那麼久。我從未演過一個層次如此豐富的角色，他是個罪犯、壞人，但同時他也很脆弱，因為他的心受了很重的傷。這是個很有趣的人物，是我之前從沒有機會演過的角色。」

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Daniel在新戲演反派，將與狼人鬥演技。

為了戲中一場與狼人曉治積曼埋身肉搏戲份，Daniel每天操肌。首次與曉治積曼合作，Daniel大讚對方親民、沒有大明星架子：「跟Hugh Jackman拍的一場打鬥戲，拍了3、4天，佢整天都要浸在在水缸中，每天的拍攝都濕透了。一般荷李活影星每拍完一take都要換上乾爽的衣服，再重新拍過，但Hugh Jackman卻說：『不用麻煩了！繼續穿濕的衣服拍吧！』他性格很好，好像我們香港演員，捱得到就捱下去！」將電影帶到其中之一的高潮位！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/回憶潛行｜吳彥祖獲欽點演反派-與狼人曉治積曼騷肌激鬥-280351
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