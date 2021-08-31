因為父親拒演爸爸角色 偉仔差點推掉《尚氣》

梁朝偉主演的Marvel華人英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》昨日上映，他特別接受海外媒體訪問，大談在《尚氣》角色「文武」的性格，還有多年來他演過的角色，更提及他與父親的關係，及差點推掉今次演出。

偉仔表示，文武是戲中的大壞蛋，他看了500多次劇本來塑造角色︰「大家都知佢係大壞蛋，我嘗試喺人性方面創作，探討下佢嘅內心，點解會變咁嘅人？因為佢細個得唔到自尊，爸爸又睇佢唔起，屋企又有家暴。到佢有咗super power之後，開始搵返自尊，覺得有權力就有自尊。不過當得到自尊去到極端時，就會變自戀狂，聽唔到人哋講乜嘢……我唔係以反派角色出發。」

多得劉嘉玲日煩夜煩

談到任職夜場經理的父親，偉仔指在他7歲的時候，爸爸三度離家出走，之後便再沒回來，因此令他不太懂跟別人相處。他稱：「細個身邊朋友都會講自己爸爸、屋企有幾快樂，相信嗰時開始拒絕同人溝通，變得非常遏抑。」因為父親離家出去，令偉仔多年來都很少扮演父親的角色，他又透露：「有人想搵我演失敗嘅父親，因為唔想勾起佢點樣對待屋企嘅回憶，而拒絕。」談到差點辭演差點，「《尚氣》導演搵我時，正在放緊長假唔想工作，後來劉嘉玲經常煩我，我就同導演傾咗一個電話，感覺非常良好，就接了今次的演出。」