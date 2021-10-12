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圓規襲港｜渣哥未夠4點關門稱配合收市 網民︰有資格做天文台長
2021-10-12
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圓規襲港｜渣哥未夠4點關門稱配合收市 網民︰有資格做天文台長
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渣哥與譚小環過去按不同情況，讓員工提早回家。

熱帶氣旋「獅子山」上周吹襲本港，網民對天文台發布的訊息大感不滿，除了黃、紅及黑雨的問題外，「落波」時間又一改再改，天文台用的字眼，如「下午初時」、「下午至黃昏」、「黃昏前後」、「晚上」、「午夜前」等，令網民直呼「搞不懂」。

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渣哥的帖文明顯幽天文台一默。

今次「圓規」襲港，天文台在發布訊息上似有改善，更明確預測時間，但仍遭網民笑天文台掛8號風球的決定，是建基於港交所的交易時間。譚小環老公蔡強榮(渣哥)今日在社交平台交代小食店及茶餐廳營業時間，於下午三點半左右留言時，也搞笑說道︰「為配合聯交所收市，渣哥大渣哥所有分店都即時收市，方便店員可以安全回家結算。明天早上06落波，因為⋯⋯我考慮吓啫⋯⋯#平安回家就好」

網民留言抽擊天文台

網民見到之後紛紛留言說︰「渣哥有無興趣做台長呢？」、「連天文台長嗰份……都俾渣哥做埋得啦！」、「渣哥絕對有資格做天文台台長」，有網民認為渣哥應加多句「明天早上初期再決定開唔開店營業。」明抽擊天文台的時間用詞。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/圓規襲港｜渣哥未夠4點關門稱配合收市-網民︰有資格做天文台長-288468
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