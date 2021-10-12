圓規襲港｜Sammi颱風有感︰最壞的人生處境也會過去的

強烈熱帶風暴圓規正迫近香港，不少網民到街市及超市瘋搶物資，引來網民熱烈討論，笑言以為香港要打仗。鄭秀文(Sammi)則選擇以輕鬆心情面對圓規的來臨，她上載在車廂內望天窗的片段，片中見到她包到實，可說是另類準備。

Sammi留言說︰「人生像天氣，總有些處境彷彿處在颱風當中，甚至處身在最激烈的風眼之中。不過，最強的颱風都會過，最壞的人生處境當然也會過去的。人生的最大本錢乃是『希望』。對人，對事，對自己，都要擁抱著希望。#希望就在每一個明天 #颱風下的自我提醒」

上周獅子山襲港被逼取消活動

上周六「獅子山」吹襲香港時，Sammi原定下午要到某廣場出席品牌活動，她在8號風球下提早出門化妝準備。奈何當時天文台發布的訊息一改再改，最後活動唯有取消。當時Sammi留言說︰「天氣很難預測，唯有繼續百份百先準備好自己，靜心等候。」及後她搽住唇膏拍片，表示得知活動要取消，反正要落妝，倒不如搽埋唇膏一次過落妝洗頭，並指要以「幽默的心境面對各式狀況」。

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