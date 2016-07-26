基斯杜化路蘭執導「原子彈之父」電影

執導《潛行凶間》及《TENET天能》等作品的名導基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)，繼2017年的《鄧寇克大行動》(Dunkirk)後，再拍攝有關二戰、講述「原子彈之父」J. Robert Oppenheimer的電影。

Oppenheimer是美國物理學家，他在二戰期間帶領團隊參與人類史上首項核武計劃，原子彈令日本廣島與長崎陷入一遍火海，最終令日軍投降，Oppenheimer之後被稱為「原子彈之父」。路蘭新作繼續與太太Emma Thomas合作，路蘭御用男星Cillian Murphy亦有份參演，預計明年第一季開鏡。

路蘭棄華納投環球

由蝙蝠俠三部曲《俠影之謎》、《黑夜之神》和《夜神起義》開始，路蘭一直與華納兄弟合作無間，直至新冠肺炎疫情令電影業出現危機，華納將部分電影放在串流平台HBO Max上架，令路蘭非常反感，認為此舉是「殺死電影」，導致雙方關係變差。據網站Deadline報道，路蘭已決定下一部作品與環球電影合作，而環球暫時未就事件回應。

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