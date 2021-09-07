夏韶聲保持神秘謝絕探班 鄧建明街頭Busking宣傳個唱

夏韶聲、鄧建明的演唱會舉行在即，二人不時秘密練兵，以刺激聽覺及視覺藝術嘅「概念音樂會」，講述宇宙降臨及離開家園的故事。

為保持個唱神秘感，由海佈拍攝、練歌、製作會議時，他們都謝絕非「核心成員」參加。夏韶聲笑指多年未舉行演唱會，一直深居簡出，鮮有以「靚佬」造型示人：「幾耐未試過Set呢啲咁勁嘅髮型，真係啲佬味出晒嚟！其實呢個騷係『概念音樂會』，視覺、聽覺都要有不一樣嘅感覺，我地要集中精神做準備，所以唔俾宣傳團隊參加綵排，怕佢地爆晒出嚟冇神秘感。」

鄧建明爆舞台設計

另一主角鄧建明表示準備得「七七八八」，對與夏韶聲同台感興奮。雖然夏韶聲口密拒透露個唱細節，不過鄧建明就自爆舞台非常特別︰「觀眾抬頭都望到星空嘅感覺，Star Hall 有史以來都未做過咁嘅效果，現場所有觀眾都係超近距離接觸個舞台，仲會有好特別嘅lighting 同laser，配合翻『Arrival Departure』 超現實主題。」

Busking有壓力

鄧建明早前與太極隊友雷有輝第一次街頭Busking，二人作為「Busking界」初哥，感到無形的壓力：「其實Busking就當係練歌，順便比人知道呢個騷當宣傳囉！但係Busking真係有壓力，音響、結他都要自己Setup，後來大家知道係我同亞Pat唱緊，慢慢圍埋嚟睇，呢啲現場感仲正過紅館。」