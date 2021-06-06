外傭先後辭職 蔡一鳳疑中介搞鬼去信勞工處投訴

亞視前高層盛品儒和太太蔡一鳳育有一對龍鳳胎，並聘請6名外傭及2名外籍司機。去年蔡一鳳懷疑外傭偷去值十萬的寶石戒指，但最後因證據不足，外傭無罪釋放，原以為事件告一段落，但今晨她在Facebook透露家中的外傭於一個月內辭職，她懷疑是中介公司教唆他們，並去信勞工處職業介紹所事務科投訴。

她在Facebook稱自早前發生外傭偷竊事件後，中介公司為她請了兩個完約的姐姐，她指「幫我請嘅兩個完約姐姐都出現問題」。由於覺得中介有問題，於4月底決定入稟法院告對方賠償，未幾便發生外傭集體辭職。蔡一鳳指其中一名外籍司機，到她工作一年內先後撞車4次，維修費高達30萬，但她一次也沒有責怪對方，然而對方卻跟其中一位外傭A於5月2日出糧日報警，並在警方上門之後遞上辭職信要求立即離開，並賠了一個月人工。

蔡一鳳指外傭A故意餵BB飲用變質牛奶，導致他們嘔哇吐博炒。此外，另一位外傭B則給BB餵食超過30塊未剪碎的肉，導致他們消化不良嘔吐8次，成功博炒，該名工人於5月離職。及至本月4日下午，再有4名外傭報警並向菲律賓領事求助要求辭職。現時蔡一鳳只餘下一名外籍司機，她認為成件事「絕對係玩嘢」。

由於家中的傭人於一個月內由有變冇，令她迫不得已搬到與奶奶相近的單位以便照顧，現時與老公親自接送BB，奶奶於其他時間幫手照顧，她謂︰「啱啱有朋友發信息來，懷疑仲介利用工人離職去驚動菲律賓領事館，以便對我將來請菲傭不利，其實我自己仲怕到啲咁嘅，因為我夠忍得！呢7名離職外傭只有一個博炒成功，其他6名都係要求賠一個月人工畀我立即離開，完全冇畀通知期，有啲肇事方選擇以本傷人。」