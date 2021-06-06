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外媒評估Red Velvet成員身家 最富有是...
21 分前
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外媒評估Red Velvet成員身家 最富有是...
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報道指Irene必須擺脫麻煩形象，才可在競爭激烈的K-Pop圈中生存。

韓國人氣女團Red Velvet的隊長Irene，去年尾捲入辱罵造型師風波，被外界指她耍大牌，令到SM娛樂暫停Red Velvet所有工作，安排隊中成員Wendy與Joy作獨立歌手發展，Yeri則被送去拍劇。停工一段日子，SM早前宣布Red Velvet將於8月全員回歸，全禮成員亦開始為新曲做準備，排舞練歌每日忘過不停。

近半年幾乎絕跡工開場合的Irene，被外國傳媒《Celebrity NetWorths》評估，指她就算未來沒有收入也不用擔心，因為這位有「四代女團」最美隊長之稱的偶像，多年來個人代言不少廣告，估計她最少為她賺進400萬美元(約3,100萬港元)資產，加上Irene不只在韓國擁有資名度，於歐美擁有厚實fans群，未來發展未必如外界想像壞。而Red Velvet的小富婆並非Irene，而是瘦身成功的Joy，外媒指她坐擁500萬美元(約3,875萬港元)資產，除了Red Velvet的收入外，亦包含Joy在電視、電影那邊的收入。

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Joy是Red Velvet內的首富。
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Red Velvet作為四代一線女團，擁有強大fans群。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/外媒評估red-velvet成員身家-275100
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