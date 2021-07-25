大世代OVERLAP音樂會 演展香港樂壇未死

姜濤今年初奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，引來「樂壇已死」這話題，全城牽起激烈討論之際，一班音樂包括小克、吳林峰、王雙駿(Carl Wong)與12個不同音樂單位，聯手製作了《樂壇已死》一曲來回應批判，呼籲樂迷「別放棄年青人，年青人別放棄」。

新生代音樂人，掌握科技與資訊平台，能夠輕鬆在網絡，為歌曲贏取過百萬view數，令作品成為大熱歌曲；亦有中生代音樂人，自我挑戰中進化，融入這股熱潮當中，令不同世代的潮流風格，同時在香港此地發生。由電視電台，到YouTube雲端，於不同平台上都有香港音樂的蹤影。

8月首個周末，《樂壇已死》幕後班底策劃《大世代OVERLAP》音樂會，以3場各具特色的音樂會，世代交疊為概念，展示香港樂壇從來未死，並且百花齊放，不同世代音樂人各顯特色。(門票今日正式開售)

8月6日【女聲擔綱】

演出：岑寧兒(Yoyo Sham)、王嘉儀(Sophy Wong)、陳嘉(CHANKA)、WHIZZ

8月7日【重構音樂潮流】

恭碩良(Jun Kung) with JunkUnit feat. 包以正(Eugene Pao)、李一丁(Yat Ding)、TIAB、ProdiG

8月8日【樂隊集結】

RubberBand、ROOT、The Hertz、Charming Way、樂壇已死大合唱團

《大世代OVERLAP》音樂會

日期：8月6日、7日及8日(晚上8時)、旺角麥花臣場館

票價：單日票$580、3日票$1,500

查詢：https://tickcats.co/ticket/overlap/