大叔的愛劇透｜第12集預告 帶阿田見家長遭父反對 阿牧爆喊讓愛

ViuTV熱播劇集《大叔的愛》正式進入倒數階段，昨晚(12日)講到阿牧(盧瀚霆飾)相約從台灣公幹回來港的阿田(呂爵安飾)，一起請假往大澳遊玩，兩人小別後再相聚，阿牧情不自禁在碼頭激咀阿田。

今晚(13日)播出的第12集，講述阿牧帶阿田往大澳，除了到大澳放鬆遊玩，實是希望阿田與自己父母見面。面對如此突然的安排，阿田心情忐忑但仍樂意赴會。其實，這是阿牧首次帶男友見父親，牧父面對兒子突如其來出櫃，強烈反對二人交往；而阿田得知阿牧是首次帶男朋友回家與父親見面，才明白阿牧非常認真對待這段關係。

另一邊廂，Louis(邱士縉飾)與Francesca(簡慕華飾)結伴參加萬聖節派對。Louis穿了Cosplay戲服，Francesca卻只是便服出席。Louis用行動令Francesca忘記年齡差距，盡情投入派對及二人的相處，兩人關係進一步發展。

梓芊(徐㴓喬飾)終於鼓起勇氣向阿田表白，阿牧考慮到阿田需面對家人的期望，決定成全二人忍痛讓愛，向阿田提出分手。阿田百思不解，傷心痛哭。