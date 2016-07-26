大叔的愛｜《逆流》導演爆料 黃德斌一早住過田牧愛巢

由黃德斌、Anson Lo(盧瀚霆)及Edan(呂爵安)等主演的《大叔的愛》深受歡迎。「田田」Edan與「阿牧」Anson Lo的愛巢雖小，但勝在夠整潔，又夠光猛，令不少觀眾大為羨慕。

沒想到的是，「KK」黃德斌原來一早住過他們的愛巢！《逆流大叔》導演陳詠燊昨日在社交平台上載德斌在屋內的照片，更指德斌與《大叔的愛》很有緣份。他留言說︰「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。緣份嘅嘢真係殘忍，一個大叔愛上咗一個小鮮肉之後，發現自己心愛嘅小鮮肉，竟然同另一個小鮮肉住返喺佢以前嘅舊居度，實在太…劇情自己接，我已經亂到諗唔到……#話說三年前套戲宣傳嗰時 #日本版大叔的愛好Hit #有Media朋友提議拍條德斌同燦良的逆流大叔的愛短片嚟宣傳 #最後冇錢所以冇拍到 #點知德斌最後會自己拍咗 #世事真係奇妙 #我愛黃德斌」。

有網民就陳詠燊提供的內容，構思了一套《逆流大叔的愛》，內容更安排了簡慕華出場，而陳詠燊與網民更是發揮小宇宙，引入輪迴轉世，以「成就黃德斌大叔universe」。