大叔的愛｜「春田田」田中圭確診新冠肺炎
2 小時前
大叔的愛｜「春田田」田中圭確診新冠肺炎
憑著日劇《大叔的愛》「春田田」一角爆紅的日本男星田中圭，確診新冠肺炎。其所屬事務今日在官方網站宣布，田中圭在本月18日出現發燒徵狀，同日接受檢測，昨日(19日)確定檢查結果為陽性。目前，田中圭在保健中心，遵從指示接受治療，事務所對曾跟田中圭合作的台前幕後人員，以及粉絲們造成的困擾及不便，深感抱歉。
ViuTV現正播放原裝日版《大叔的愛》
被喻為日本BL(Boy’s Love)神劇的《大叔的愛》，由ViuTV購入版權改編成15集的港劇，由MIRROR成員Edan(呂爵安)和Anson Lo(盧瀚霆)，以及黃德斌主演，其中Edan演的田一雄正是港版的「春田田」，此劇創下ViuTV開台以來最高收視，掀起全城熱話，承接港版的熱潮，ViuTV現正播放原裝日版，並由港版演員陪觀眾煲劇。
其他大叔的愛相關新聞︰
大叔的愛｜Anson Lo與Edan登上外媒報道 《Variety》介紹港版《大叔的愛》
大叔的愛結局｜黃德斌讓愛 Edan與Anson Lo瘋狂連環咀
大叔的愛｜盼開續集或電影 Anson Lo想同Edan拍閨房樂
大叔的愛｜牧田天橋道別 Edan貼合照：能給我一次機會嗎？(有片)
大叔的愛｜Anson Lo與Edan虐心分手 粉絲心痛到瞓唔著(有片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜「春田田」田中圭確診新冠肺炎-276600