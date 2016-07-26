大叔的愛｜「春田田」田中圭確診新冠肺炎

憑著日劇《大叔的愛》「春田田」一角爆紅的日本男星田中圭，確診新冠肺炎。其所屬事務今日在官方網站宣布，田中圭在本月18日出現發燒徵狀，同日接受檢測，昨日(19日)確定檢查結果為陽性。目前，田中圭在保健中心，遵從指示接受治療，事務所對曾跟田中圭合作的台前幕後人員，以及粉絲們造成的困擾及不便，深感抱歉。

ViuTV現正播放原裝日版《大叔的愛》

被喻為日本BL(Boy’s Love)神劇的《大叔的愛》，由ViuTV購入版權改編成15集的港劇，由MIRROR成員Edan(呂爵安)和Anson Lo(盧瀚霆)，以及黃德斌主演，其中Edan演的田一雄正是港版的「春田田」，此劇創下ViuTV開台以來最高收視，掀起全城熱話，承接港版的熱潮，ViuTV現正播放原裝日版，並由港版演員陪觀眾煲劇。

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