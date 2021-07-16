大叔的愛｜不滿KK黃德斌被降職 網民太入戲鬧爆贊助商

ViuTV劇集《大叔的愛》昨日大結局，劇中的阿牧（Anson Lo飾）與田田（Edan飾）修成正果，二人更在片尾咀嘴，令大家看到嘩嘩聲。不過，黃德斌扮演的KK，除了大方讓愛，重返公司之後就竟成Darren（陳子豐飾）下屬，網民對這個安排非常不滿，紛紛到贊助此劇的Q房網Facebook專頁留言鬧爆。

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網民批評公司「過橋抽板」，要KK做完開荒牛之後，竟然「燉冬菇」，鬧爆該公司不近人情，亦有人要求KK過檔中原地產，甚至留言說：「你再唔解釋去門市請願㗎喇！」

由於網民太入戲﹐Q房網於凌晨先留言安撫說：「小編會幫大家向公司反映！ 希望 #viutv 嚟緊會開續集， 俾個交代大家。」然而網民對這官方答案仍表不滿，於是今日下午再出PO說：「感謝《大叔的愛》嘅KK為集團的貢獻，已經收到客戶們寶貴意見。集團一向認為，顧客的體驗以及感受是我們首要看重，『盡全力滿足客戶需要』亦是我們的宗旨。現小編要求KK 及Darren 成為本公司的香港區及九龍區分區經理。」